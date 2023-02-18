Россияне из минометов атаковали кладбище в Сумской области
В субботу, 18 февраля, российские военные снова атаковали приграничье Сумской области из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. На этот раз целью вражеских минометов стало сельское кладбище", - говорится в сообщении.
С 16:40 до 17:00 поступила информация об 11 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Казачье (район сельского кладбища).
"Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры уточняется"
Напомним, что в субботу утром, 18 февраля, оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг гатив из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.
В пятницу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.
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