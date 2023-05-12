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Росіяни з мінометів атакували прикордоння Чернігівської області

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Чернігівська область, П'ятниця 12 травня 2023 21:00
Росіяни з мінометів атакували прикордоння Чернігівської області Фото: Росіянин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Російські війська ще 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 12:10 до 13:40 зафіксовано 20 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Карповичі;
  • З 14:20 до 14:31 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Медведівка.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що e п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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