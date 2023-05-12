Росіяни з мінометів атакували прикордоння Чернігівської області

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

"Російські війська ще 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що e п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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