Росіяни з РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку: одна людина поранена, є руйнування
У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.
Росіяни ударили по місту зі "Смерчів" та артилерії Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи.
"Костянтинівка постійно під ворожим вогнем - залишатися там небезпечно", - повідомив Кириленко.
Глава області закликав людей евакуюватись з регіону та зберегти свої життя.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.
Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.
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