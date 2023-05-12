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Росіяни з РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку: одна людина поранена, є руйнування

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Костянтинівка, П'ятниця 12 травня 2023 18:22
Росіяни з РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку: одна людина поранена, є руйнування Фото: Обстріл Костянтинівки (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіяни ударили по місту зі "Смерчів" та артилерії Костянтинівку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи.

"Костянтинівка постійно під ворожим вогнем - залишатися там небезпечно", - повідомив Кириленко.

Глава області закликав людей евакуюватись з регіону та зберегти свої життя.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.

Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.

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