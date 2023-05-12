Россияне из минометов атаковали приграничье Черниговской области
В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Российские войска еще 4 раза обстреляли приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.
- С 12:10 до 13:40 зафиксировано 20 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Карповичи;
- С 14:20 до 14:31 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Медведевка.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
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