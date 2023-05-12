Окупанти обстріляли Нікополь: зруйновано приватні будинки, поранено одну людину

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"День з тривогами, обстрілом. За інформацією станом на зараз, на жаль, 1 людину травмовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зруйновано 3 приватні житлові будинки, 1 господарчу споруду, паркан. Пошкоджено релігійну будівлю, 7 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 2 автомобілі, 5 парканів.

"Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням", - додав мер міста.