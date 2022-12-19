Росіяни майже 70 разів обстріляли Херсонську область: шість людей отримали поранення
Російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонської області 18 грудня. Через ворожі атаки шість людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Повідомляється, що окупанти били по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Зокрема, росіяни атакували житлові квартали Херсона. Вони також поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомили про збої в електропостачанні.
Вчора росіяни обстріляли центр Херсона. Через атаку ворога постраждали троє людей.
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