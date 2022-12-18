Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - зазначив він.

На місці обстрілу працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що сьогодні жителі Херсона декілька разів повідомляли про вибухи у місті.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.