Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є постраждалі
Фото: окупанти 18 грудня обстріляли центр Херсона (Getty Images)
Російські війська сьогодні, 18 грудня, обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога постраждали троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
"Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - зазначив він.
На місці обстрілу працюють екстрені служби.
Варто зазначити, що сьогодні жителі Херсона декілька разів повідомляли про вибухи у місті.
Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від Херсона.
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