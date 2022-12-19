Россияне почти 70 раз обстреляли Херсонскую область: шесть человек получили ранения

Российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонской области 18 декабря. Из-за вражеских атак шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

Сообщается, что оккупанты били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В частности, россияне атаковали жилые кварталы Херсона. Они также попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома.

Напомним, сегодня в Херсоне раздалось несколько взрывов. Местные жители сообщили о сбоях в электроснабжении.

Вчера россияне обстреляли центр Херсона. Из-за атаки врага пострадали три человека.

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