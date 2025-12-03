Росіяни мають зрозуміти, що потік зброї до України не припиниться, - Рютте

"Найкращий спосіб чинити тиск на росіян - робити дві речі. Перше - переконатися, що вони розуміють: потік зброї до України не припиниться", - заявив Марк Рютте.

США, разом із підтримкою Канади та Європи, вже надсилають критично важливе обладнання, а Європа і Канада також працюють окремо для підтримки обороноздатності України.

"Другий крок - переконатися, що економічні санкції дійсно впливають на російську економіку. США та Європа працюють разом, щоб мати максимальний вплив через санкції", — додав він.

Генсек переконаний, що така подвійна стратегія дозволить "змінити розрахунки Путіна" та, прискорити кінець війни.

Зброя для України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Захід активно постачає Україні озброєння, включно з артилерією, бронетехнікою, дронами та сучасними протитанковими системами.

США, Європа та Канада не лише фінансують ці поставки, але й координують їх між собою, щоб забезпечити постійну підтримку української армії та компенсувати втрати на фронті.

Постачання зброї стало критичним чинником, який дозволяє Україні успішно обороняти свої території та зміцнювати позиції на ключових напрямках.

Крім матеріальної допомоги, країни Заходу надають також навчання та логістичну підтримку, що підвищує ефективність використання озброєння.

Ця комплексна підтримка створює основу для стратегії Заходу: поєднання військової допомоги та санкцій, щоб тиснути на Кремль і прискорити завершення війни.