Росіяни не мають повноцінного контролю над жодним районом Покровська, - ДШВ

Як повідомили у ДШВ, у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту.

Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті. Днями українську оборону посилили новими підрозділами.

Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуються шляхи просочування противника.

За 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян.

Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ.

"Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться", - зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Військові підкреслили, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками.

Логістика також обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони.

Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ДШВ. Мета - зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ДШВ. Водночас росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли.

Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів.