RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне не имеют полноценного контроля ни над одним районом Покровска, - ДШВ

Фото: россияне не имеют полноценного контроля ни над одним районом Покровска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Однако полноценного контроля ни над одним районом у российских оккупантов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщили в ДШВ, в Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта.

Защитники Покровска осуществляют активное противодействие оккупантам в городе. На днях украинскую оборону усилили новыми подразделениями.

В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими составляющими Сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируются пути просачивания противника.

За 25-26 октября украинские воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север.

"Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город. Поэтому сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Военные подчеркнули, что противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава затруднена и происходит с существенными задержками.

Логистика также ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны.

Одновременно оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ДШВ. Цель - сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Всего за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса ДШВ. В то же время россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли.

Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов.

 

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, ранее в ДШВ сообщали, что ситуация в районе Покровской агломерации в Донецкой области продолжает оставаться сложной. Россияне пытаются окружить Покровск, ведут штурмовые действия, применяют дроны и управляемые авиабомбы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самая сложная ситуация сейчас на юге от Покровска. Оккупанты активно пытаются превратить в "серую зону" населенный пункт Зверево, где не имеют полного контроля.

В самом Покровске продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются контрдиверсионными мероприятиями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПокровскВооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войскаВойна в Украине