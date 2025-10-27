Россияне не имеют полноценного контроля ни над одним районом Покровска, - ДШВ

Как сообщили в ДШВ, в Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта.

Защитники Покровска осуществляют активное противодействие оккупантам в городе. На днях украинскую оборону усилили новыми подразделениями.

В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими составляющими Сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируются пути просачивания противника.

За 25-26 октября украинские воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север.

"Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город. Поэтому сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Военные подчеркнули, что противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава затруднена и происходит с существенными задержками.

Логистика также ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны.

Одновременно оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ДШВ. Цель - сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Всего за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса ДШВ. В то же время россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли.

Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов.