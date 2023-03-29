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Росіяни масово облаштовують в окупованих лікарнях госпіталі для солдатів, - Маляр

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Запорізька область, Середа 29 березня 2023 11:41
Росіяни масово облаштовують в окупованих лікарнях госпіталі для солдатів, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на захоплених територіях масово облаштовують у звичайних лікарнях госпіталі для поранених військових. Мирні жителі не можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських солдатів. Через дії ворога українці не можуть отримання навіть екстреної медичної допомоги.

За словами Маляр, у лікарнях, де ще дозволяють лікувати мирне населення, кількість медичного персоналу значно зменшується.

"Російські окупаційні адміністрації примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Нововасилівці Запорізької області окупанти перетворили звичайну лікарню на госпіталь. Медичний заклад закрили для місцевих жителів.

Зазначимо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 610 російських окупантів.

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