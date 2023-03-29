Россияне массово обустраивают в оккупированных больницах госпитали для солдат, - Маляр

Российские оккупанты на захваченных территориях массово обустраивают в обычных больницах госпитали для раненых военных. Мирные жители не могут получить необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения российских солдат. Из-за действий врага украинцы не могут получить даже экстренную медицинскую помощь.

По словам Маляр, в больницах, где еще разрешают лечить мирное население, количество медицинского персонала значительно уменьшается.

"Российские оккупационные администрации принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет", - отметила замминистра.

Напомним, что во временно оккупированной Нововасильевке Запорожской области оккупанты превратили обычную больницу в госпиталь. Медицинское учреждение было закрыто для местных жителей.

Отметим, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 610 российских оккупантов.

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