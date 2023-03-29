Літак та 610 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу
За даними на ранок середи, 29 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 172 340 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити літак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
- артилерійських систем - 2659 (+6) од,
- РСЗВ - 526 (+1) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків - 306 (+1) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка - 288 (+1).
Як повідомлялось, ЗСУ відбили 57 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.
При цьому, за даними Інституту вивчення війни, росіяни можуть перегрупуватися в районі Бахмута, щоб потім посилити наступ на місто. А в Запорізькій області росіяни зміцнюють оборону, готуючись до українського контрнаступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.