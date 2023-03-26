ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Запорізькій області використовують лікарню як госпіталь: місцевим доступ закрито

Новость на русском →
Нововвасильівка, Неділя 26 березня 2023 18:51
Окупанти у Запорізькій області використовують лікарню як госпіталь: місцевим доступ закрито Фото: Окупанти в Запорізькій області використовують лікарню як шпиталь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники використовують місцеву лікарню як госпіталь. При цьому доступ до лікувального закладу закритий для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Так, у населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню,
як госпіталь.

"Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували госпіталь на території дитячого садка у населеному пункті Веселе Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію