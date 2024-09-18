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Росіяни масовано обстріляли Запорізьку область, є поранені й загиблі

Фото: військові агресора вбили і поранили жителів Запорізької області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи обстріляли Запорізьку область, поранивши та вбивши цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його даними, постраждала Комишуваська громада. Там пошкоджені кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

"Попередньо, двоє людей загинули, п'ятеро - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються", - повідомив Федоров.

Обстріли Запорізької області

Наприкінці серпня російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе та знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна.

Раніше армія РФ вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок атаки були поранені діти.

За кілька годин після першого обстрілу, терористи знову накрили вогнем село. Внаслідок прильотів загорілися приватні будинки.

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Запорізька область