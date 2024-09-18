Россияне массированно обстреляли Запорожскую область, есть раненые и погибшие

Обстрелы Запорожской области

В конце августа российские захватчики обстреляли город Гуляйполе и уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно.

Ранее армия РФ ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. В результате атаки были ранены дети.

Через несколько часов после первого обстрела, террористы снова накрыли огнем село. В результате прилетов загорелись частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.