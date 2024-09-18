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Россияне массированно обстреляли Запорожскую область, есть раненые и погибшие

Фото: военные агрессора убили и ранили жителей Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы обстреляли Запорожскую область, ранив и убив гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его данным, пострадала Камышевахская громада. Там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект.

"Предварительно, два человека погибли, пятеро - ранены. Сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются", - сообщил Федоров.

Обстрелы Запорожской области

В конце августа российские захватчики обстреляли город Гуляйполе и уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно.

Ранее армия РФ ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. В результате атаки были ранены дети.

Через несколько часов после первого обстрела, террористы снова накрыли огнем село. В результате прилетов загорелись частные дома.

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Запорожская область