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Удар РФ по кафе у Запорізькій області: зросла кількість поранених, є жертва (фото)

Вівторок 20 серпня 2024 20:29
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Удар РФ по кафе у Запорізькій області: зросла кількість поранених, є жертва (фото) Фото: РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Кількість поранених дітей в результаті обстрілу Росією Запорізької області зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Національну поліцію.

За даними Нацполіції, боєприпас, тип якого встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.

"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 20:40.

Як повідомив Федоров, підліток, який постраждав внаслідок російського обстрілу та був госпіталізований, помер у лікарні.

Фото: РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області (facebook.com/MNS.GOV.UA та t.me/UA_National_Police)

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Російська Федерація вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка, що у Запорізькій області.

Ситуація у Запорізькій області

Російські військові регулярно обстрілюють Запорізьку область.Раныше Федоров повідомляв про будівництво шести підземних шкіл у регіоні.

У серпні після падіння російського дрона знеструмлено підстанцію. А у червні росіяни використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

Як розповыв речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, на Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для загарбників.

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