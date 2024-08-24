Російські терористи знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, який знаходився у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - повідомили у МВС. Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони. Інформація про постраждалих не надходила. Фото: у Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (t.me/mvs_ukraine)