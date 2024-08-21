Після ударів по дитячому кафе росіяни знову обстріляли Малокатеринівку, сталася пожежа

Селище Малокатеринівка Запорізької області пізно ввечері 20 серпня зазнало повторного удару з боку російських окупантів. Новий обстріл відбувся через кілька годин після влучання по дитячому кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова .

Чиновник розповів, що внаслідок повторного обстрілу у Малокатеринівці сталися пожежі. Зокрема, вогонь охопив приватні будинки.

"Військові РФ продовжують обстрілювати прифронтові громади області. Росіяни здійснили артилерійський обстріл Малокатеринівки Запорізького району. Як наслідок, сталось займання приватних будинків", - написав начальник ОВА у своєму Telegram.

Він додав, що дані щодо можливих постраждалих внаслідок цього артилерійського обстрілу наразі не поступали.

Обстріл Малокатеринівки

Раніше повідомлялося, що вдень 20 серпня російські загарбники завдали ударів по селищу Малокатеринівка Запорізької області. Ворог влучив прямо у дитяче кафе.

Спочатку була інформація по трьох поранених дітей внаслідок російського обстрілу. Проте пізніше стало відомо, що кількість постраждалих осіб зросла до п'яти. З них четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років.

За даними Нацполіції, боєприпас, тип якого встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.

А вже ввечері керівник ОВА розповів, що підліток, який постраждав та був госпіталізований, помер у лікарні.