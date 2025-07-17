Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото)

"Сьогодні вранці місто Костянтинівка зазнало масованого обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, які отримали смертельні поранення у власних домівках. Ще одна цивільна особа дістала поранення та була терміново госпіталізована до міської лікарні.

Фото: РФ масовано обстріляла Костянтинівку з артилерії (facebook.com/sergij.gorbunov)

Окрім людських втрат, за інформацією Горбунова, значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією та звертатися за допомогою на гарячу лінію, щоб зберегти життя собі та своїм рідним.

Фото: РФ масовано обстріляла Костянтинівку з артилерії (facebook.com/sergij.gorbunov)