Россияне массированно ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые (фото)

Что известно о Константиновке

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области на реке Кривой Торец, расположенный в 60 км от Донецка. До войны здесь проживало около 70 тысяч человек.

Город был важным промышленным центром с развитой металлургией, производством стекла, зеркал и химической промышленностью.

Во время полномасштабного вторжения РФ Константиновка оказалась в прифронтовой зоне и подвергается постоянным обстрелам, значительная часть населения эвакуирована, экономика фактически парализована.

Обстрелы Константиновки

Днем 9 июля армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб человек.

Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.

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