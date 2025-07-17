Россияне массированно ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые (фото)

Утром, 17 июля, нанесли массированный удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.
"Сегодня утром город Константиновка подвергся массированному обстрелу из ствольной артиллерии со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилой инфраструктуре города", - говорится в сообщении.
В результате атаки погибли двое мирных жителей, которые получили смертельные ранения в собственных домах. Еще одно гражданское лицо получило ранения и было срочно госпитализировано в городскую больницу.
Фото: РФ массированно обстреляла Константиновку из артиллерии (facebook.com/sergij.gorbunov)
Кроме человеческих потерь, по информации Горбунова, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.
Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью на горячую линию, чтобы сохранить жизнь себе и своим родным.
Фото: РФ массированно обстреляла Константиновку из артиллерии (facebook.com/sergij.gorbunov)
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области на реке Кривой Торец, расположенный в 60 км от Донецка. До войны здесь проживало около 70 тысяч человек.
Город был важным промышленным центром с развитой металлургией, производством стекла, зеркал и химической промышленностью.
Во время полномасштабного вторжения РФ Константиновка оказалась в прифронтовой зоне и подвергается постоянным обстрелам, значительная часть населения эвакуирована, экономика фактически парализована.
Днем 9 июля армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.
Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб человек.
Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.
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