Росіяни масовано обстріляли Запоріжжя балістикою: є загиблі та поранені

Що відомо про наслідки

Атака почалася з попередження про загрозу ударів швидкісних ракет по місту. Невдовзі Федоров повідомив про перші наслідки - пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, знеструмлення та пожежі.

На місцях подій одразу запрацювали екстрені служби.

Кількість жертв зростає

Дані про постраждалих оновлювалися протягом ночі кілька разів. Спочатку йшлося про двох поранених, потім цифра зросла до 9 постраждалих. За словами Федорова, росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру, зокрема пошкоджено гаражний кооператив і низку нежитлових будівель.

Станом на зараз відомо про щонайменше 5 загиблих і ще 20 поранених - глава ОВА наголосив, що кількість постраждалих, на жаль, продовжує зростати. Медики надають допомогу на місці.