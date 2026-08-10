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РФ скинула КАБ на Запоріжжя: 24 постраждалих, у тяжкому стані 10-річна дівчинка

13:38 10.08.2026 Пн
2 хв
Кількість потерпілих невпинно зростає
aimg Юлія Капітонова
РФ скинула КАБ на Запоріжжя: 24 постраждалих, у тяжкому стані 10-річна дівчинка Фото: Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня (ivan_fedorov_zp)
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10 серпня російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Запоріжжю. Кількість постраждалих зростала вже кілька разів.

З такою заявою виступив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

О 10:53 Федоров підтвердив, що росіяни скоїли новий повітряний напад на місто.

"Горять автівки, пошкоджений приватний будинок: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр", - уточнив він.

Близько 11:15 глава місцевої ОВА заявив про трьох постраждалих мирних мешканців.

Окрім того, стало відомо, що вогонь охопив кілька транспортних засобів.

О 12:19 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до чотирьох, зокрема допомога медиків знадобилася дитині.

Близько 13:10 Федоров підтвердив, що відомо вже про 13 потерпілих у місті.

"Серед травмованих - 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані", - йдеться у заяві прокуратури.

Оновлено о 13:50

Глава ОВА повідомив, що кількість потерпілих знову зросла.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожоі ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 18 людей", - додав Федоров.

За його словами медики вже на місці і надають усю необхідну допомогу.

Оновлено о 14:10

Станом на 13:53 кількість потерпілих у місті сягнула 24 осіб. Також відомо про щонайменше двох постраждалих дітей.

Раніше РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали нічну атаку РФ 10 серпня.

Окрім того, стало відомо, що Росія планує випускати по Україні 200 балістичних ракет за одну атаку.

Також ми писали, що ворог знищив всі АЗС в одній із громад Полтавщини.

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