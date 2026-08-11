Россияне массированно обстреляли Запорожье баллистикой: есть погибшие и раненые

Ночью 11 августа Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью - ракетами и авиабомбами. Погибли не менее 5 человек, еще 20 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
Что известно о последствиях
Атака началась с предупреждения об угрозе ударов скоростных ракет по городу. Вскоре Федоров сообщил о первых последствиях - поврежденных жилых и нежилых зданиях, обесточиваниях и пожарах.
На местах происшествия сразу заработали экстренные службы.
Число жертв растет
Данные о пострадавших обновлялись в течение ночи несколько раз. Сначала речь шла о двух раненых, затем цифра выросла до 9 пострадавших. По словам Федорова, россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру, в том числе поврежден гаражный кооператив и ряд нежилых зданий.
По сей день известно о по меньшей мере 5 погибших и еще 20 раненых - глава ОВА подчеркнул, что количество пострадавших, к сожалению, продолжает расти. Медики оказывают помощь на месте.
Это уже не первый удар по Запорожью за последние дни. 10 августа россияне сбросили КАБ на Запорожье - тогда управляемая авиабомба ранила 24 человека, среди них в тяжелом состоянии оказалась 10-летняя девочка, а количество пострадавших в тот день также несколько раз росло.
Кроме того, стало известно, что Россия планирует производить по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку. А накануне РБК-Украина также сообщало, что враг уничтожил все АЗС в одной из общин Полтавщины.