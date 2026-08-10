Росія знищила всі АЗС в одній із громад Полтавщини
Внаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо.
З такою заявою виступив голова громади Микола Різник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Facebook.
За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били "Шахедами" по всіх місцевих АЗС.
Ба більше, під удари ворога також потрапили чотири домоволодіння - минулося без жертв.
"Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження", - зазначив Різник.
Він також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла: спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини.
"Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - прогнозує Різник.
До речі, нещодавно стало відомо, чому Росія різко наростила кількість атак на українські автозаправні станції.
Також ми розповідали про наслідки атаки РФ на АЗС під Кривим Рогом.
Раніше РБК-Україна писало, що АЗС можуть прирівняти до критичної інфраструктури, але не всі.