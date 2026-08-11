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Росіяни масовано обстріляли Запоріжжя балістикою: є загиблі та поранені

02:33 11.08.2026 Вт
2 хв
Росіяни цілили в промислові об'єкти - у місті пожежі та знеструмлення
aimg Катерина Коваль
Росіяни масовано обстріляли Запоріжжя балістикою: є загиблі та поранені Фото: наслідки атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Уночі 11 серпня Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю - ракетами та авіабомбами. Загинули щонайменше 5 людей, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram.

Що відомо про наслідки

Атака почалася з попередження про загрозу ударів швидкісних ракет по місту. Невдовзі Федоров повідомив про перші наслідки - пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, знеструмлення та пожежі.

На місцях подій одразу запрацювали екстрені служби.

Кількість жертв зростає

Дані про постраждалих оновлювалися протягом ночі кілька разів. Спочатку йшлося про двох поранених, потім цифра зросла до 9 постраждалих. За словами Федорова, росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру, зокрема пошкоджено гаражний кооператив і низку нежитлових будівель.

Станом на зараз відомо про щонайменше 5 загиблих і ще 20 поранених - глава ОВА наголосив, що кількість постраждалих, на жаль, продовжує зростати. Медики надають допомогу на місці.

Це вже не перший удар по Запоріжжю за останні дні. 10 серпня росіяни скинули КАБ на Запоріжжя - тоді керована авіабомба поранила 24 людини, серед них у тяжкому стані опинилася 10-річна дівчинка, а кількість постраждалих того дня також кілька разів зростала.

Крім того, стало відомо, що Росія планує випускати по Україні 200 балістичних ракет за одну атаку. А напередодні РБК-Україна також повідомляло, що ворог знищив усі АЗС в одній із громад Полтавщини.

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