Россияне массированно обстреляли Запорожье баллистикой: есть погибшие и раненые

Ночью 11 августа Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью - ракетами и авиабомбами. Погибли не менее 5 человек, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

Что известно о последствиях

Атака началась с предупреждения об угрозе ударов скоростных ракет по городу. Вскоре Федоров сообщил о первых последствиях - поврежденных жилых и нежилых зданиях, обесточиваниях и пожарах.

На местах происшествия сразу заработали экстренные службы.

Число жертв растет

Данные о пострадавших обновлялись в течение ночи несколько раз. Сначала речь шла о двух раненых, затем цифра выросла до 9 пострадавших. По словам Федорова, россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру, в том числе поврежден гаражный кооператив и ряд нежилых зданий.

По сей день известно о по меньшей мере 5 погибших и еще 20 раненых - глава ОВА подчеркнул, что количество пострадавших, к сожалению, продолжает расти. Медики оказывают помощь на месте.