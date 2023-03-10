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Росіяни масовано обстріляли Костянтинівку: виникли пожежі, є поранений

Ілюстративне фото: росіяни масовано обстріляли Костянтинівку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу" та "Суспільне".

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі "Суспільному" повідомив, що в результаті обстрілу постраждав чоловік.

"Дуже багато було прильотів сьогодні. Кількість руйнувань підбиваємо. Відбувся масований обстріл громади", - сказав він.

Окрім того, місцеві жителі повідомляють, що у місті багато пошкоджених будинків, а на місцях "прильотів" почалися пожежі.

Нагадаємо, 7 березня росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ, були пошкоджені житлові будинки та газопровід.

А наприкінці лютого окупанти вдарили по школі у селі Іванопілля.

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