Окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля на Донбасі (фото)
У понеділок, 27 лютого, російські військові обстріляли школу у селі Іванопілля (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Школа в Іванопіллі - чергова "воєнна" ціль російських терористів", - йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що напередодні ввечері росіяни обстріляли Іванопілля Костянтинівської громади. Місцева спеціалізована школа зазнала пошкоджень.
"Також вчора під вогонь потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місті вся інфраструктура міста фактично зруйнована вщент", - додав глава області.
Усього в області пошкоджень різного ступеня зазнали 720 закладів освіти:
- 299 дитсадків;
- 317 шкіл;
- 29 професійно-технічних училищ;
- 32 заклади позашкільної освіти;
- 43 заклади вищої освіти.
Нагадаємо, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. Російські окупанти продовжують тиснути на українських захисників.
Вночі на вівторок, 28 лютого, росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Є загиблий та поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.