Окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля на Донбасі (фото)

Фото: Окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля на Донбасі (GettyImages)

У понеділок, 27 лютого, російські військові обстріляли школу у селі Іванопілля (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Школа в Іванопіллі - чергова "воєнна" ціль російських терористів", - йдеться у повідомленні. Кириленко зазначив, що напередодні ввечері росіяни обстріляли Іванопілля Костянтинівської громади. Місцева спеціалізована школа зазнала пошкоджень. "Також вчора під вогонь потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місті вся інфраструктура міста фактично зруйнована вщент", - додав глава області. Усього в області пошкоджень різного ступеня зазнали 720 закладів освіти: 299 дитсадків;

317 шкіл;

29 професійно-технічних училищ;

32 заклади позашкільної освіти;

43 заклади вищої освіти.