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Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ

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Донбас, Вівторок 07 березня 2023 14:48
Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку із РСЗВ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 березня, російська армія обстріляла Костянтинівку Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу ОП Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та газопровід", - розповів він.

За даними Єрмака, обійшлось без постраждалих.

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