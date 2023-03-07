Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ

У вівторок, 7 березня, російська армія обстріляла Костянтинівку Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу ОП Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та газопровід", - розповів він. За даними Єрмака, обійшлось без постраждалих.