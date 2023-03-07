Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ
Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку із РСЗВ (GettyImages)
У вівторок, 7 березня, російська армія обстріляла Костянтинівку Донецьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу ОП Андрія Єрмака.
"Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та газопровід", - розповів він.
За даними Єрмака, обійшлось без постраждалих.
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