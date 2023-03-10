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Россияне массированно обстреляли Константиновку: возникли пожары, есть раненый

Иллюстративное фото: россияне массированно обстреляли Константиновку (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и "Суспільне".

Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Суспільному" сообщил, что в результате обстрела пострадал мужчина.

"Очень много было прилетов сегодня. Количество разрушений подсчитываем. Состоялся массированный обстрел общины", - сказал он.

Кроме того, местные жители сообщают, что в городе много поврежденных домов, а на местах прилетов начались пожары.

Напомним, 7 марта россияне обстреляли Константиновку из РСЗО, были повреждены жилые дома и газопровод.

А в конце февраля оккупанты ударили по школе в селе Иванополье.

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КонстантиновкаДонецкая область