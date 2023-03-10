Россияне массированно обстреляли Константиновку: возникли пожары, есть раненый

Российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и "Суспільне".
Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Суспільному" сообщил, что в результате обстрела пострадал мужчина.
"Очень много было прилетов сегодня. Количество разрушений подсчитываем. Состоялся массированный обстрел общины", - сказал он.
Кроме того, местные жители сообщают, что в городе много поврежденных домов, а на местах прилетов начались пожары.
Напомним, 7 марта россияне обстреляли Константиновку из РСЗО, были повреждены жилые дома и газопровод.
А в конце февраля оккупанты ударили по школе в селе Иванополье.
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