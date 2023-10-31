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Росіяни масовано обстріляли Херсон: є руйнування та поранений

Ілюстративне фото: росіяни масовано обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона, внаслідок чого одна людина отримала поранення, також виникли руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Повідомляється, що через атаку є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. 

Наразі відомо про одного пораненого. Так, чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його госпіталізували.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, сьогодні росіяни снарядом поцілили у цивільний автомобіль у Херсоні, водій загинув на місці.

А вчора окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

До того ж, росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Херсон