Россияне массированно обстреляли Херсон: есть разрушения и раненый

Сообщается, что из-за атаки есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.

На данный момент известно об одном раненом. Так, мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, сегодня россияне снарядом попали в гражданский автомобиль в Херсоне, водитель погиб на месте.

А вчера оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

К тому же, россияне обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

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