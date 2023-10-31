Россияне массированно обстреляли Херсон: есть разрушения и раненый

Российские оккупанты укрыли массированным огнем Центральный район Херсона, в результате чего один человек получил ранения, также возникли разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Сообщается, что из-за атаки есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.
На данный момент известно об одном раненом. Так, мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.
Напомним, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
В частности, сегодня россияне снарядом попали в гражданский автомобиль в Херсоне, водитель погиб на месте.
А вчера оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.
К тому же, россияне обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
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