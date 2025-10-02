Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.

Зокрема, росіяни вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина.

Також Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

А вчора, 1 жовтня, російські війська завдали удару по енергетиці України.

Унаслідок атаки без централізованого електропостачання залишився Славутич, Чорнобильська АЕС кілька годин була в блекауті, а Чернігів і область перейшли на графіки.