Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" 2 жовтня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 2 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Станом на 21:56 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • група БПЛА з Харківщини курсом на Сумщину;
  • БПЛА з Черкащини курсом на Київщину;
  • БПЛА в напрямку Полтави;
  • БПЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський р-н), курс північно-східний;
  • БПЛА на Київщині, курс на Житомирщину;
  • група БПЛА курсом на Обухів.

Оновлено 22:34

  • БПЛА курсом на Київ;
  • БПЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

Карта повітряних тривог станом на 22:34

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.

Зокрема, росіяни вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина.

Також Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

А вчора, 1 жовтня, російські війська завдали удару по енергетиці України.

Унаслідок атаки без централізованого електропостачання залишився Славутич, Чорнобильська АЕС кілька годин була в блекауті, а Чернігів і область перейшли на графіки.

