Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Напомним, в ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.

В частности, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севере Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

А вчера, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетике Украины.

В результате атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.