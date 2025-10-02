RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 2 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 2 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21:56 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • группа БПЛА с Харьковщины курсом на Сумщину;
  • БПЛА из Черкасской области курсом на Киевскую область;
  • БПЛА в направлении Полтавы;
  • БПЛА на Черниговщине (Новгород-Северский р-н), курс северо-восточный;
  • БПЛА на Киевщине, курс на Житомирщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.

В частности, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севере Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела читайте в материале РБК-Украина.

А вчера, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетике Украины.

В результате атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов