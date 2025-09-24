Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські терористи запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Перші дрони почали заходити у повітряний простір України 23 вересня близько 19:00.
Станом на 23:34 російські дрони рухалися:
- зі сходу курсом на Запоріжжя та Кривий Ріг;
- у Запорізькій області, курсом на/повз обласний центр у північному/північно-західному напрямку;
- через Нікопольський район Дніпропетровщини в напрямку Криворізького;
- на Сумщині на заході від населеного пункту Терни і в районі населеного пункту Білопілля в південному напрямку;
- на сході Миколаївщини, курс - західний.
Близько півночі дрони рухалися на Самар (Дніпропетровщина) з півдня.
О 00:08 російські безпілотники були виявлені:
- на межі Харківщини і Сумщини в напрямку Полтавщини;
- курсом на Дніпро з півдня.
О 00:13 ударні дрони рухалися:
- на Миколаївщині курсом на Миколаїв та Вознесенськ;
- курсом на Кривий Ріг зі сходу.
Станом на 00:34 російські ударні дрони рухалися:
- через Криворізький р-н Дніпропетровщини курсом на Миколаївщину;
- на сході Миколаївщини, курс - західний;
- на Полтавщині курсом на Полтаву та н.п.Решетилівка;
- на півночі Чернігівщині курсом на н.П.Пирятин (Полтавщина);
- нові групи на півночі Харківщини, курс - південний (вектор - Харків).
Станом на 00:36 безпілотники рухалися на Лебедин (Сумщина) з північного сходу.
О 00:43 виявлено БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківська область).
Станом на 00:59 врожі дрони рухалися:
- курсом на Гадяч (Полтавщина) з північного сходу;
- на межі Дніпропетровщини і Донеччини, курс - північний.
Станом на 00:48 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари росіян
Напередодні ввечері російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Харків.
У місті пролунали 17 вибухів, спалахнула пожежа, в окремих районах виникли перебої з електроенергією. Є постраждалий серед місцевого населення.
Минулої ночі росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.