ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Украина, Среда 24 сентября 2025 00:32
UA EN RU
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство Украины 23 сентября около 19:00.

По состоянию на 23:34 российские дроны двигались:

  • с востока курсом на Запорожье и Кривой Рог;
  • в Запорожской области, курсом на/мимо областного центра в северном/северо-западном направлении;
  • через Никопольский район Днепропетровской области в направлении Криворожского;
  • в Сумской области на западе от населенного пункта Терны и в районе населенного пункта Белополье в южном направлении;
  • на востоке Николаевской области, курс - западный.

Около полуночи дроны двигались на Самар (Днепропетровская область) с юга.

В 00:08 российские беспилотники были обнаружены:

  • на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины;
  • курсом на Днепр с юга.

В 00:13 ударные дроны двигались:

  • В Николаевской области курсом на Николаев и Вознесенск;
  • курсом на Кривой Рог с востока.

По состоянию на 00:34 российские ударные дроны двигались:

  • через Криворожский р-н Днепропетровской области курсом на Николаевскую область;
  • на востоке Николаевской области, курс - западный;
  • в Полтавской области курсом на Полтаву и н.п.Решетиловка;
  • на севере Черниговской области курсом на н.П.Пирятин (Полтавская область);
  • новые группы на севере Харьковской области, курс - южный (вектор - Харьков).

По состоянию на 00:36 беспилотники двигались на Лебедин (Сумская область) с северо-востока.

В 00:43 обнаружен БпЛА в направлении Чугуева (Харьковская область).

По состоянию на 00:59 вражеские дроны двигались:

  • курсом на Гадяч (Полтавская область) с северо-востока;
  • на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс - северный.

По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Накануне вечером российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Харьков.

В городе прогремели 17 взрывов, вспыхнул пожар, в отдельных районах возникли перебои с электроэнергией. Есть пострадавший среди местного населения.

Минувшей ночью россияне повредили объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит