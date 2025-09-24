Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов
Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые дроны начали заходить в воздушное пространство Украины 23 сентября около 19:00.
По состоянию на 23:34 российские дроны двигались:
- с востока курсом на Запорожье и Кривой Рог;
- в Запорожской области, курсом на/мимо областного центра в северном/северо-западном направлении;
- через Никопольский район Днепропетровской области в направлении Криворожского;
- в Сумской области на западе от населенного пункта Терны и в районе населенного пункта Белополье в южном направлении;
- на востоке Николаевской области, курс - западный.
Около полуночи дроны двигались на Самар (Днепропетровская область) с юга.
В 00:08 российские беспилотники были обнаружены:
- на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины;
- курсом на Днепр с юга.
В 00:13 ударные дроны двигались:
- В Николаевской области курсом на Николаев и Вознесенск;
- курсом на Кривой Рог с востока.
По состоянию на 00:34 российские ударные дроны двигались:
- через Криворожский р-н Днепропетровской области курсом на Николаевскую область;
- на востоке Николаевской области, курс - западный;
- в Полтавской области курсом на Полтаву и н.п.Решетиловка;
- на севере Черниговской области курсом на н.П.Пирятин (Полтавская область);
- новые группы на севере Харьковской области, курс - южный (вектор - Харьков).
По состоянию на 00:36 беспилотники двигались на Лебедин (Сумская область) с северо-востока.
В 00:43 обнаружен БпЛА в направлении Чугуева (Харьковская область).
По состоянию на 00:59 вражеские дроны двигались:
- курсом на Гадяч (Полтавская область) с северо-востока;
- на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс - северный.
По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары россиян
Накануне вечером российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Харьков.
В городе прогремели 17 взрывов, вспыхнул пожар, в отдельных районах возникли перебои с электроэнергией. Есть пострадавший среди местного населения.
Минувшей ночью россияне повредили объект критической инфраструктуры в Чернигове.