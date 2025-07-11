Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 11 липня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Станом на 21:42 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:
- у Сумській та Чернігівській областях курсом на південно-західний напрямок;
- на півночі Київської області курсом на південь;
- на сході Полтавської області курсом на південно-східний напрямок;
- у Херсонській області курсом на Миколаївську та група дронів на півдні в Чорне море;
- група БПЛА на сході, центрі та півдні Харківської області курсом на південно-західний напрямок.
- група БПЛА на півночі Дніпропетровської області курсом на захід;
- група БПЛА на півдні курсом у Запорізьку область;
- Вінницька область - загроза застосування ударних БПЛА.
Оновлено 22:23
- БПЛА на Сумщині та Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок;
- БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
- БПЛА на півночі Черкащини курсом на південь;
- БПЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину;
- БПЛА на Миколаївщині курсом на північно-західний напрямок;
- група БПЛА на Харківщині курсом на захід, на Полтавщину;
- група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на південно-західний напрямок;
- група БПЛА в Запорізьку область;
- БПЛА на сході Полтавщини курсом на північно-західний;
- Кіровоградщина- загроза застосування ударних БПЛА;
- Одещина- загроза застосування ударних БПЛА;
- Дніпро, Полтава - загроза застосування ударних БПЛА.
Карта повітряних тривог станом на 22:23
Обстріл України 11 липня
У ніч на 11 липня Росія запустила по Україні 79 безпілотників. Дрони атакували з трьох напрямків.
Сили ППО збили 44 дрони типу "Шахед" на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БПЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.
Зокрема, Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. За словами мера міста, сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.
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