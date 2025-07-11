Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов
Российские войска вечером 11 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
По состоянию на 21:42 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:
- в Сумской и Черниговской областях курсом на юго-западное направление;
- на севере Киевской области курсом на юг;
- на востоке Полтавской области курсом на юго-восточное направление;
- в Херсонской области курсом на Николаевскую и группа дронов на юге в Черное море;
- группа БПЛА на востоке, центре и юге Харьковской области курсом на юго-западное направление.
- группа БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на запад;
- группа БПЛА на юге курсом в Запорожскую область;
- Винницкая область - угроза применения ударных БПЛА.
Обновлено 22:23
- БПЛА на Сумщине и Черниговщине курсом на юго-западное направление;
- БПЛА на севере Киевщины курсом на запад;
- БПЛА на севере Черкасской области курсом на юг;
- БПЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину;
- БПЛА на Николаевщине курсом на северо-западное направление;
- группа БПЛА на Харьковщине курсом на запад, на Полтавщину;
- группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на юго-западное направление;
- группа БПЛА в Запорожскую область;
- БПЛА на востоке Полтавщины курсом на северо-западное;
- Кировоградщина- угроза применения ударных БПЛА;
- Одесская область - угроза применения ударных БПЛА;
- Днепр, Полтава - угроза применения ударных БПЛА.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:23
Обстрел Украины 11 июля
В ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.
Силы ПВО сбили 44 дрона типа "Шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.
В частности, Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.
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