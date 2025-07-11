Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 11 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

По состоянию на 21:42 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Обстрел Украины 11 июля

В ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.

Силы ПВО сбили 44 дрона типа "Шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.

В частности, Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.

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