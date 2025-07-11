Росія вночі запустила майже 80 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 11 липня Російська Федерація (РФ) запустила по Україні 79 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з трьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки терористи запустили 79 дронів, серед яких до 60 - безпілотники типу Shahed. БпЛА атакували з із напрямків російських міст Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття атаки залучались:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13 годину протиповітряна оборона (ППО) збила 44 дрони типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БпЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.
Обстріл України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни РФ регулярно вдається до обстрілів по території України, застосовуючи ракети різних типів, безпілотники, КАБи та артилерію. До атак ворог вдається щоночі. Тим часом за словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, у Києві планують запустити проєкт "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.
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