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Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де ризик ударів

Фото: російські загарбники знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші дрони почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 з північно-східного та східного напрямків.

Станом на 22:49 ворожі ударні дрони рухалися:

  • на Сумщині курсом на південно-західний напрямок;
  • на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок;
  • на півночі Запорізької області курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину;
  • на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок. Декілька в районі Дніпра;
  • на Харківщині курсом на південно-західний напрямок;
  • на Полтавщині курсом на захід та південь;
  • на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північ та захід;
  • на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину.

Станом на 23:30 групи російських дронів рухалися:

  • на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину;
  • на сході Київщини курсом на південно-західний напрямок;
  • на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;
  • на Черкащині курсом на південно-західний напрямок;
  • на заході Дніпропетровщини курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину;
  • на Харківщині курсом на південно-західний напрямок;
  • на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північно-західний напрямок;
  • на півночі Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
  • на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

О 23:55 військові повідомили, що в усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух. Жителям радять під час тривоги перебувати в укриттях.

Станом на 22:52 карта повітряних тривог України виглядала так:

Російські повітряні атаки

Ввечері у неділю, 22 червня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю. В одному з районів міста спалахнула пожежа.

Також загарбники вдарили по місту Очаків на Миколаївщині. Поранені троє людей, серед них є діти.

В ніч на 22 червня росіяни випустили по Україні близько 50 ударних дронів, а також балістичні ракети. Під ударом були Чернігівська, Сумська та Одеська області.

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Війна в УкраїніАтака дронів