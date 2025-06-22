Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного и восточного направлений.
По состоянию на 22:49 вражеские ударные дроны двигались:
По состоянию на 23:30 группы российских дронов двигались:
В 23:55 военные сообщили, что во всех перечисленных областях большое количество вражеских БПЛА, которые имеют хаотичное движение. Жителям советуют во время тревоги находится в укрытиях.
По состоянию на 00:02 мониторинговые каналы сообщали о приблизительно 130 "Шахедах" в воздушном пространстве Украины.
По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Вечером в воскресенье, 22 июня, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Запорожью. В одном из районов города вспыхнул пожар.
Также захватчики ударили по городу Очаков на Николаевщине. Ранены три человека, среди них есть дети.
В ночь на 22 июня россияне выпустили по Украине около 50 ударных дронов, а также баллистические ракеты. Под ударом были Черниговская, Сумская и Одесская области.
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