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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Фото: российские захватчики снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного и восточного направлений.

По состоянию на 22:49 вражеские ударные дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области курсом на юго-запад;
  • на севере Запорожской области, курсом на северо-запад в Днепропетровскую область;
  • в Днепропетровской области курсом на северо-запад. Несколько в районе Днепра;
  • в Харьковской области курсом на юго-запад;
  • в Полтавской области курсом на запад и юг;
  • на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на север и запад;
  • на севере Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 23:30 группы российских дронов двигались:

  • в Сумской области курсом на юго-запад, вектором движения на Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области;
  • на востоке Киевской области курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области курсом на юго-запад, на Киевскую область;
  • в Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на западе Днепропетровской области курсом на север - на Полтавскую и Кировоградскую области;
  • в Харьковской области курсом на юго-запад;
  • на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на северо-запад;
  • на севере Кировоградской области курсом на Николаевскую область;
  • на севере Одесской области курсом на Винницкую область.

В 23:55 военные сообщили, что во всех перечисленных областях большое количество вражеских БПЛА, которые имеют хаотичное движение. Жителям советуют во время тревоги находится в укрытиях.

По состоянию на 00:02 мониторинговые каналы сообщали о приблизительно 130 "Шахедах" в воздушном пространстве Украины.

По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Российские воздушные атаки

Вечером в воскресенье, 22 июня, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Запорожью. В одном из районов города вспыхнул пожар.

Также захватчики ударили по городу Очаков на Николаевщине. Ранены три человека, среди них есть дети.

В ночь на 22 июня россияне выпустили по Украине около 50 ударных дронов, а также баллистические ракеты. Под ударом были Черниговская, Сумская и Одесская области.

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