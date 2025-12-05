Росіяни масовано атакують Україну дронами: де загроза ударів

Атаки дронів на Харків

Як писало РБК-Україна, в Харкові ввечері 5 грудня зафіксовано вибух у Шевченківському районі внаслідок удару дронами.

За словами міського голови Ігоря Терехова, йдеться про влучання безпілотника "Молнія" по Шевченківському району. За оперативними даними, пошкоджено кілька приватних будинків, постраждалих немає.

Напередодні, 4 грудня, у Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа на площі понад 500 квадратних метрів. Ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста.