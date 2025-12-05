UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни масовано атакують Україну дронами: де загроза ударів

Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У східних та північних областях України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мапу повітряних тривог.

Наразі ворожі дрони фіксуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській областях та частині Київської і Черкаської областей. 

Повітряні сили ЗСУ попереждають: декілька груп безпілотників на північному заході Полтавщини, північному сході Черкащини та на південному сході Київщини - західним курсом.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд: 

 

Атаки дронів на Харків

Як писало РБК-Україна, в Харкові ввечері 5 грудня зафіксовано вибух у Шевченківському районі внаслідок удару дронами.

За словами міського голови Ігоря Терехова, йдеться про влучання безпілотника "Молнія" по Шевченківському району. За оперативними даними, пошкоджено кілька приватних будинків, постраждалих немає.

Напередодні, 4 грудня, у Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа на площі понад 500 квадратних метрів. Ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста.

ДрониВійна в Україні