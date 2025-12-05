Россияне массированно атакуют Украину дронами: где угроза ударов

Атаки дронов на Харьков

Как писало РБК-Украина, в Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами.

По словам городского головы Игоря Терехова, речь идет о попадании беспилотника "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

Накануне, 4 декабря, в Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар на площади более 500 квадратных метров. Враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города.