Россияне массированно атакуют Украину дронами: где угроза ударов

Фото: люди в укрытии во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Сейчас вражеские дроны фиксируются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях и части Киевской и Черкасской областей.

Воздушные силы ВСУ предупреждают: несколько групп беспилотников на северо-западе Полтавщины, северо-востоке Черкасской области и на юго-востоке Киевщины - западным курсом.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

 

 

Атаки дронов на Харьков

Как писало РБК-Украина, в Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами.

По словам городского головы Игоря Терехова, речь идет о попадании беспилотника "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

Накануне, 4 декабря, в Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар на площади более 500 квадратных метров. Враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города.

