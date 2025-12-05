У Харкові стався вибух: що відомо про удар дрона по місту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова .

За словами очільника міста, попередньо йдеться про удар дрона-камікадзе, однак тип безпілотника та його траєкторію мають встановити фахівці.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання БПЛА невстановленого типу у Шевченківському району. Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. Зʼясовуємо деталі", - сказано в офіційному повідомленні о 18:00

А вже через 11 хвилин Терехов написав, що йдеться про влучання БПЛА "Молнія" по Шевченківському району. За оперативними даними, пошкоджено кілька приватних будинків, однак постраждалих, на щастя, немає.

На місце прибули екстрені служби, працюють рятувальники, вибухотехніки та поліція.