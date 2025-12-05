У Харкові стався вибух: що відомо про удар дрона по місту
У Харкові ввечері 5 грудня зафіксовано вибух у Шевченківському районі внаслідок удару дронами невстановленого типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
За словами очільника міста, попередньо йдеться про удар дрона-камікадзе, однак тип безпілотника та його траєкторію мають встановити фахівці.
"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання БПЛА невстановленого типу у Шевченківському району. Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. Зʼясовуємо деталі", - сказано в офіційному повідомленні о 18:00
А вже через 11 хвилин Терехов написав, що йдеться про влучання БПЛА "Молнія" по Шевченківському району. За оперативними даними, пошкоджено кілька приватних будинків, однак постраждалих, на щастя, немає.
На місце прибули екстрені служби, працюють рятувальники, вибухотехніки та поліція.
Атака на Харків
Зазначимо, що російські атаки дронами по Харкову останнім часом значно почастішали.
Наприклад, 4 грудня у Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа на площі понад 500 квадратних метрів. Ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста.
А ввечері 23 листопада Харків зазнав масованої атаки дронів - за різними даними, було від 12 до 17 ударів по місту. Тоді постраждали житлові будинки, багатоповерхівки та приватний сектор. На жаль, 4 людей загинуло і понад 10 зазнали поранень.
Крім того, у ніч на 19 листопада відбулося влучання дронів у житлові будинки та медичні об’єкти. Зафіксовано численні руйнування, щонайменше 46 постраждалих, серед яких є діти. Інцидент став частиною серії регулярних атак на місто.