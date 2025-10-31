ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне массированно атакуют "Шахедами", в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов

Пятница 31 октября 2025 22:10
UA EN RU
Россияне массированно атакуют "Шахедами", в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 31 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Сумах раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:10 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской Черкасской, Киевский и Запорожской областях.

В то же время в сети сообщают о взрывах в Сумах.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на северо-западе Полтавщины. курс - западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Киевской области, курс - западный;
  • БпЛА на Сумщине в направлении н.п.Николаевка с юго-запада;
  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - западный, на юго-востоке, - курс - южный;
  • БпЛА с востока Днепропетровщины на запад, курс - восток Николаевщины/юг Кировоградщины;
  • БпЛА в направлении Черкасс с севера;
  • БпЛА в направлении Сум с северо-запада;
  • БпЛА курсом на Краматорск/Славянск с западного направления;
  • БпЛА в направлении Чугуева с юго-востока;
  • новая группа БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - западный;
  • БпЛА на юго-восточных окраинах Днепра;
  • новая группа БпЛА на западе Запорожской области, курс - западный/северо-западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10

Россияне массированно атакуют &quot;Шахедами&quot;, в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Кроме того, российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.

Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Воздушные силы Украины Война в Украине Взрывы Атака дронов
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине