Россияне массированно атакуют "Шахедами", в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов

Российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Сумах раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

В то же время в сети сообщают о взрывах в Сумах.

По состоянию на 22:10 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской Черкасской, Киевский и Запорожской областях.

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Кроме того, российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.

Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.