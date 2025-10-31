Россияне массированно атакуют "Шахедами", в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов
Российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Сумах раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:10 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской Черкасской, Киевский и Запорожской областях.
В то же время в сети сообщают о взрывах в Сумах.
При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
- БпЛА на северо-западе Полтавщины. курс - западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на востоке Киевской области, курс - западный;
- БпЛА на Сумщине в направлении н.п.Николаевка с юго-запада;
- БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - западный, на юго-востоке, - курс - южный;
- БпЛА с востока Днепропетровщины на запад, курс - восток Николаевщины/юг Кировоградщины;
- БпЛА в направлении Черкасс с севера;
- БпЛА в направлении Сум с северо-запада;
- БпЛА курсом на Краматорск/Славянск с западного направления;
- БпЛА в направлении Чугуева с юго-востока;
- новая группа БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - западный;
- БпЛА на юго-восточных окраинах Днепра;
- новая группа БпЛА на западе Запорожской области, курс - западный/северо-западный.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10
Обстрел Украины 31 октября
Напомним, российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.
Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.
Кроме того, российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.
В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.
Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.