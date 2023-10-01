UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни малюють приманки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі (супутникові фото)

Фото: росіяни малюють приманки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

пероніЦі силуети можуть бути вирізані з 

 

На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак дронів.

Росіяни можуть використовувати 

The War Zone вважає, що  Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні цілі зіб'ютьі вони не влучать у справжній літак.

Зазначимо, що останнім часом українські бійці все частіше атакують аеродроми в Росії та на окупованих територіях. Зокрема, нещодавно на аеродромі "Халіно" в Курську вибухнув дрон, внаслідок чого є загиблі та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.

А наприкінці серпня атаковано аеродром у Пскові, де було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація