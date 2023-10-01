Росіяни малюють приманки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі (супутникові фото)

Російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
пероніЦі силуети можуть бути вирізані з
На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак дронів.
Росіяни можуть використовувати
The War Zone вважає, що Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні цілі зіб'ютьі вони не влучать у справжній літак.
Зазначимо, що останнім часом українські бійці все частіше атакують аеродроми в Росії та на окупованих територіях. Зокрема, нещодавно на аеродромі "Халіно" в Курську вибухнув дрон, внаслідок чого є загиблі та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.
А наприкінці серпня атаковано аеродром у Пскові, де було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.
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