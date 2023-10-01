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Россияне рисуют приманки Ту-95 на авиабазе в Энгельсе (спутниковые фото)

Фото: россияне рисуют приманки Ту-95 на авиабазе в Энгельсе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные рисуют силуэты стратегических бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

перроне Эти силуэты могут быть вырезаны из

 

На одном из нарисованных самолетов даже изобразили шины, чтобы сделать приманку более реалистичной. Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно, что россияне начали обкладывать бомбардировщики Ту-95 шинами в надежде, что они оградят их от атак дронов.

Россияне могут использовать

The War Zone считает, что Террористы могут надеяться, что в таких условиях ошибочные цели собьют и они не попадут в настоящий самолет.

В последнее время украинские бойцы все чаще атакуют аэродромы в России и на оккупированных территориях. В частности, недавно на аэродроме "Халино" в Курске взорвался дрон, в результате чего есть погибшие и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага.

А в конце августа был атакован аэродром в Пскове, где были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

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