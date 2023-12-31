Росіяни малюють літаки-приманки на аеродромах, намагаючись обдурити безпілотники, - ISW

За даними аналітиків ISW, на супутникових знімках, опублікованих 29 грудня, видно, що російські військові намалювали на авіабазі Приморсько-Охтарськ літаки-приманки, ймовірно, у спробі захистити бойові МіГ-29 і Су-34 від ударів безпілотників.

Що передувало

Російські війська і раніше намагалися вигадати ефективний засіб, який дозволив би захистити їхні літаки та вертольоти на аеродромах від безпілотників.

Так, раніше окупанти вигадали новий спосіб "захисту" своїх літаків від атак дронів за допомогою автомобільних шин. На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби.

Також повідомлялося, що російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі РФ. На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною.

Знищення російських літаків

Зазначимо, що 22 грудня українські військові змогли за добу знищити одразу трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 у Херсонській області. А 24 грудня ППО ЗСУ знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що російські загарбники після знищення Силами оборони України кількох винищувачів знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області.